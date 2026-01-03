В МИД Узбекистана выразили соболезнования в связи с трагедией в Кран-Монтане

В МИД Узбекистана выразили соболезнования в связи с трагедией в Кран-Монтане03.01.2026 05:40
ТАШКЕНТ, 3 января. /УЗИНФОРМ/. 1 января ведомство внешней политики Узбекистана выразило соболезнования швейцарской стороне в связи с трагедией на курорте Кран-Монтана, унесшей множество человеческих жизней.
В заявлении говорится:
"С большой печалью мы восприняли известие о трагическом пожаре, который произошел в Кран-Монтане, Швейцария, унесшем десятки жизней.
Мы выражаем глубокие соболезнования близким погибших и желаем пострадавшим скорейшего выздоровления.
В связи с данным событием дипломатические представительства Республики Узбекистан в Германии и Швейцарии находятся в постоянном контакте с местными органами власти. По состоянию на настоящее время, среди погибших и пострадавших нет граждан Республики Узбекистан."
УЗИНФОРМ