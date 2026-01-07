



Погода в Узбекистане на 8 января



ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 8 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 0-2° мороза, днем 7-9° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 1-6° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 7-12° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° мороза, днем 2-7° тепла.