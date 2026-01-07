МИПТ Узбекистана представило отчет по итогам года

ТАШКЕНТ, 7 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Министерство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана представило отчет по итогам работы в минувшем году.

Согласно представленным данным, в 2025 году общий объем освоенных инвестиций в Узбекистане достиг $43,1 млрд, увеличившись на 24% к прошлому году. Ключевую долю составили прямые иностранные инвестиции - $38,2 млрд, а также $4,9 млрд средств международных финансовых институтов.

Рост инвестиционного доверия подтверждается выходом на рынок Узбекистана ведущих мировых брендов и активным сотрудничеством с ключевыми партнерами - Китаем, Россией, Турцией, Саудовской Аравией и ОАЭ.

Экспорт Узбекистана достиг $33,4 млрд, увеличившись на 23% по сравнению с прошлым годом. География поставок расширилась до 131 страны мира, а прогноз на 2026 год составляет $40 млрд (+55%). Драйверами роста стали новые экспортные ниши: IT-услуги ($940 млн), туризм ($5,0 млрд), продовольственная продукция и стройматериалы (по $1,1 млрд), демонстрирующие устойчивую динамику и диверсификацию экспортной структуры.

В 2025 году в Узбекистане запущено 9 868 проектов в сфере промышленности, услуг и сельского хозяйства на общую сумму $12,6 млрд, что на 41,6% больше, чем годом ранее. В результате создано 288,6 тыс. новых рабочих мест (+12,2%). Ключевой вклад обеспечили промышленность ($6,0 млрд), сфера услуг ($5,5 млрд) и сельское хозяйство ($1,1 млрд). Важным фактором роста стал внутренний спрос - объем локализованной продукции достиг 100 трлн сумов.

УЗИНФОРМ