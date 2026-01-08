



Глава государства поздравил работников прокуратуры с профессиональным праздником



ТАШКЕНТ, 8 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам органов прокуратуры страны с поздравлениями по случаю отмечаемого сегодня их профессионального праздника. В поздравлении говорится: "Уважаемые работники и ветераны сферы!



От всего сердца, искренне поздравляю вас с 8 января – Днем работников органов прокуратуры Республики Узбекистан.



В последние годы в стране наряду со всеми сферами и отраслями большие изменения также осуществлены в деятельности органов прокуратуры. Работники системы стали ближе к народу, обеспечивая честь и достоинство человека, его права и свободы, законные интересы, а также верховенство закона и справедливости непосредственно на местах.



Особенно активное участие они принимают в организации постоянных приемов и решении проблем граждан. Ярким примером результативности вашей деятельности является восстановление только в минувшем году нарушенных прав около 512 тысяч граждан, положительное решение почти 54 тысяч обращений, в том числе вопросов порядка 29 тысяч предпринимателей.



Положительные результаты также дает внедрение новых механизмов в строительстве, рациональном использовании земельных ресурсов, защите женщин и молодежи от притеснений и насилия, в топливно-энергетическом и экологическом направлениях, а также по сокращению бедности.



Когда речь идет об этом, то следует отметить, что благодаря предпринятым мерам по искоренению теневой экономики в Государственный бюджет было взыскано 22 триллиона 300 миллиардов сумов дополнительных поступлений, в строительной отрасли был предотвращен излишний расход из бюджета 3 триллионов 900 миллиардов сумов, данные средства были направлены на дополнительное возведение объектов социальной инфраструктуры.



На основе глубокого анализа криминогенной ситуации и системных профилактических работ достигнуты сдерживание преступности в махаллях, уменьшение почти в 1,5 раза количества махаллей, относящихся к тяжелой категории.



Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре за прошедший период пресечено более 10 тысяч правонарушений и преступлений, взыскан нанесенный интересам государства и общества ущерб на сумму 1 триллион 800 миллиардов сумов, легализована деятельность свыше 13 тысяч лиц, они зарегистрированы в качестве предпринимателей.



Создание в Правоохранительной академии Научно-исследовательского института цифровой криминалистики, а также специального подразделения, обеспечивающего противодействие киберпреступлениям, служит выявлению атак, осуществляемых с помощью информационно-коммуникационных технологий, подготовке квалифицированных кадров в этой области.



Уважаемые работники сферы!



Несомненно, вы глубоко осознаете, что сегодня перед нами стоят такие актуальные задачи, как дальнейшее повышение эффективности деятельности органов прокуратуры, последовательное внедрение в системе научных подходов и методов работы, подготовка образованных, инициативных квалифицированных кадров, радеющих за обеспечение верховенства закона. В частности, дальнейшее развитие органов прокуратуры как надзорного ведомства, так и системы по подготовке следователей в усилении защиты прав человека посредством цифровизации следственных процессов, – это веление времени.



В настоящее время, когда борьба с коррупцией в нашей стране поднимается на новый этап, каждый сотрудник должен быть примером в дальнейшем усилении открытости прокурорской деятельности, искоренении этого зла в системе, где вы служите, и других сферах. Так как наш народ в облике служащих органов прокуратуры видит стражей закона и защитников справедливости.



Убежден, что вы, высоко ценя такое отношение, будете и впредь неустанно трудиться для оправдания доверия нашего народа.



Еще раз поздравляю всех вас с профессиональным праздником, желаю вам крепкого здоровья, успехов в вашей чрезвычайно ответственной деятельности, мира и благополучия вашим домам."