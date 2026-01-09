Ряд сотрудников прокуратуры представлен к наградам

Ряд сотрудников прокуратуры представлен к наградам09.01.2026 06:46
ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. 7 января в преддверии празднования Дня работников прокуратуры Узбекистана Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с Днем работников органов прокуратуры группы работников".
В соответствии с документом, "за многолетний самоотверженный труд в органах прокуратуры, огромный вклад в укрепление законности и правопорядка в стране, образцовую деятельность на пути защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства, охраняемых законом, особые заслуги в предотвращении правонарушений и повышении правовой культуры в обществе, воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине" поручается наградить:
орденом «Меҳнат шуҳрати» ("Трудовая слава")
- Калонова Ботира Хамзаевича – председателя Общественного центра социальной поддержки ветеранов прокуратуры Республики Узбекистан
орденом «Мардлик» ("Мужество")
- Юнусова Марата Эркиновича – первого заместителя начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
орденом «Дўстлик» ("Дружба")
- Разакову Гулчехру Нарзуллаевну – старшего инспектора Ташкентского городского управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан
медалью «Жасорат» ("За отвагу")
- Зарипова Жамшида Баходировича – начальника отдела прокуратуры Джизакской области
- Махмудова Муродбека Мадиёровича – ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан
медалью «Содиқ хизматлари учун» ("За верную службу")
- Ахмедова Бахридина Тожиевича – заместителя Навоийского специализированного прокурора
- Рахимова Урала Ташбуловича – старшего помощника прокурора Тайлакского района Самаркандской области
- Юнусова Баходира Холияровича – прокурора Кызырыкского района Сурхандарьинской области
медалью «Шуҳрат» ("Слава")
- Гаиббаеву Нигину Тайиржоновну – начальника отдела прокуратуры Наманганской области
- Кобулова Дилмурода Кобуловича – заместителя прокурора Сырдарьинской области.
УЗИНФОРМ