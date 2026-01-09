



Ряд сотрудников прокуратуры представлен к наградам



ТАШКЕНТ, 9 января. /УЗИНФОРМ/. 7 января в преддверии празднования Дня работников прокуратуры Узбекистана Президент страны Шавкат Мирзиёев подписал указ "О награждении в связи с Днем работников органов прокуратуры группы работников". В соответствии с документом, "за многолетний самоотверженный труд в органах прокуратуры, огромный вклад в укрепление законности и правопорядка в стране, образцовую деятельность на пути защиты прав и свобод граждан, интересов общества и государства, охраняемых законом, особые заслуги в предотвращении правонарушений и повышении правовой культуры в обществе, воспитании молодого поколения в духе любви и преданности Родине" поручается наградить: орденом «Меҳнат шуҳрати» ("Трудовая слава") Калонова Ботира Хамзаевича – председателя Общественного центра социальной поддержки ветеранов прокуратуры Республики Узбекистан орденом «Мардлик» ("Мужество") Юнусова Марата Эркиновича – первого заместителя начальника Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан орденом «Дўстлик» ("Дружба") Разакову Гулчехру Нарзуллаевну – старшего инспектора Ташкентского городского управления Департамента по борьбе с экономическими преступлениями при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан медалью «Жасорат» ("За отвагу") Зарипова Жамшида Баходировича – начальника отдела прокуратуры Джизакской области

Махмудова Муродбека Мадиёровича – ответственного работника Администрации Президента Республики Узбекистан медалью «Содиқ хизматлари учун» ("За верную службу") Ахмедова Бахридина Тожиевича – заместителя Навоийского специализированного прокурора

Рахимова Урала Ташбуловича – старшего помощника прокурора Тайлакского района Самаркандской области

Юнусова Баходира Холияровича – прокурора Кызырыкского района Сурхандарьинской области медалью «Шуҳрат» ("Слава") Гаиббаеву Нигину Тайиржоновну – начальника отдела прокуратуры Наманганской области

Кобулова Дилмурода Кобуловича – заместителя прокурора Сырдарьинской области. УЗИНФОРМ