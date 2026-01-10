МИПТ Узбекистана посетил руководитель турецкой компании

ТАШКЕНТ, 10 января. /УЗИНФОРМ/. 9 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с пребывающим с визитом в стране генеральным директором компании «Anadolu Isuzu» Юсуфом Тугрулом Ариканом.

В ходе переговоров стороны рассмотрели текущее состояние и перспективы развития сотрудничества в сфере автопрома, включая реализацию инвестиционных проектов, модернизацию производственных мощностей, а также вопросы локализации и трансфера технологий.

Также были обсуждены поэтапные меры по дальнейшему развитию Самаркандского автомобильного завода, 75,2% акций которого выкуплены инвестором в декабре прошлого года. Озвучены планы по запуску производства новых видов сельскохозяйственного автотранспорта и специализированной автотехники, расширению модельного ряда и увеличению объемов выпуска. Подчеркнуто, что производство будет ориентировано как на внутренний рынок Узбекистана, так и на развитие экспортных поставок.

УЗИНФОРМ