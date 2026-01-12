В Ташкент прибыл новый посол Бельгии

ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Бельгия (с резиденцией в Астане, Казахстан) Эриком де Майером.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых аспектов двустороннего диалога.

Эрик де Майер сменил в должности Анри Вантигема, который был аккредитован в Ташкенте в марте 2024 года. Он также является послом Бельгии в Казахстане и Кыргызстане.

УЗИНФОРМ