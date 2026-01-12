Новый посол Италии приступает к работе в Узбекистане

ТАШКЕНТ, 12 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Италии Гвидо де Санктисом.

В ходе визита посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов дальнейшего развития диалога двух стран по ключевым направлениям.

Гвидо де Санктис сменил в должности Агостино Пинна, который работал в стране с августа 2020 года.

УЗИНФОРМ