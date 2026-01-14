



Глава Узбекистана поздравил военнослужащих



ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил офицерский и рядовой состав Вооруженных сил страны, а также ветеранов с отмечаемым сегодня Днем защитников Родины. В поздравлении говорится: "Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы!



Ветераны Вооруженных Сил!



Дорогие соотечественники!



Искренне поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с 34-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.



В этот знаменательный день мы вновь выражаем глубокое уважение и признательность нашим храбрым воинам, всегда верным своей воинской присяге, посвятившим жизнь чрезвычайно почетному и ответственному делу – надежной защите одиныРодины, обеспечению независимости и территориальной целостности страны.



В то же время мы отдаем дань памяти героев, погибших при исполнении сыновнего долга перед Родиной.



Сегодня наш народ достигает больших успехов и высоких рубежей на пути построения Нового Узбекистана. Будет правильным сказать, что в поистине исторических преобразованиях, осуществляемых во всех сферах и областях нашей жизни, есть и ваш достойный вклад – доблестных Вооруженных Сил.



Мы по праву гордимся вами – продолжателями славных традиций великих предков, верными сынами Родины, решительными и беспощадными к врагу, бдительными и всегда готовыми боевым строем отразить натиск противника.



Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность родителям, воспитавшим таких бесстрашных, мужественных и отважных богатырей для нашей страны, их семьям, которые все годы военной службы разделяют с ними все радости и невзгоды, остаются надежной опорой и поддержкой.



Дорогие друзья!



В последние годы в рамках Стратегии «Узбекистан–2030» мы осуществляем широкомасштабную работу по повышению боевой мощи наших Вооруженных Сил, которые становятся одним из надежных гарантов необратимости наших реформ. В частности, совершенствуется и модернизируется на основе современных информационных технологий система управления и обеспечения, в армию приходят профессиональные офицеры и сержанты, получившие учебную и воспитательную подготовку по новым стандартам.



Последовательно повышаются уровень боевой подготовки личного состава, профессиональный, интеллектуальный и духовный потенциал военнослужащих. Вооруженные Силы поэтапно оснащаются современным вооружением и военной техникой. Продолжается эффективная работа, направленная на повышение среди молодежи интереса к военной службе, ее воспитание в духе патриотизма и дальнейшее укрепление тесной связи и единства народа и армии.



Сегодня все мы видим и осознаем, как стремительно меняется ситуация на политической и военной карте мира.



В разных регионах все более осложняется геополитическая обстановка, усиливаются конфликты и кровопролития. Появляются современные технологии, вооружение нового поколения, совершенствуются стратегия и тактика ведения боевых действий.



Исходя из этого, мы будем модернизировать на основе современных требований методы ведения боя и управление, уделяя особое внимание воспитанию всесторонне подготовленных к новым условиям высококвалифицированных военных кадров.



Нашей приоритетной задачей останется постоянное повышение боевого духа и физической подготовки военнослужащих, усиление у них патриотических чувств. Так как исход любого сражения решают знания и квалификация, воля и целеустремленность, уверенность в себе и боевые качества личного состава.



В центре нашего внимания всегда будут находиться также задачи по оснащению национальной армии современным вооружением и военной техникой, в том числе роботизированными комплексами на основе искусственного интеллекта, дальнейшему внедрению передовых информационных технологий в процессы управления войсками и принятия решений.



Мы усилим работу, направленную на повышение эффективности социальной защиты и рост благосостояния военнослужащих и членов их семей. В этом направлении особое внимание будем уделять активному участию государственных и гражданских институтов, широкой общественности.



Каждый военнослужащий должен всегда ощущать единство армии и народа, поддержку всего 38-миллионного населения Узбекистана и черпать из этого силу, энергию и воодушевление.



Убежден, что наши доблестные воины, никому не уступающие в смелости и энтузиазме, глубоко изучая немеркнущее наследие наших героических предков, которые бесстрашно сражались и никогда не склоняли голову перед врагом, будут всегда следовать их заветам и с честью исполнять свой священный долг перед страной.



Дорогие защитники Родины!



В эти волнующие мгновения еще раз от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником, желаю больших успехов в вашей благородной службе на пути укрепления обороноспособности государства, здоровья, мира и благополучия вашим семьям.



Желаю вам новых успехов в службе на благо Родины!" УЗИНФОРМ