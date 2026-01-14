advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
15.01.2026 / 16:39 msk / 18:39 uzb
Глава Узбекистана поздравил военнослужащих
14.01.2026 11:40

ТАШКЕНТ, 14 января. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев поздравил офицерский и рядовой состав Вооруженных сил страны, а также ветеранов с отмечаемым сегодня Днем защитников Родины.

В поздравлении говорится:

"Уважаемые солдаты и сержанты, офицеры и генералы!

Ветераны Вооруженных Сил!

Дорогие соотечественники!

Искренне поздравляю вас, весь наш многонациональный народ с 34-й годовщиной образования Вооруженных Сил Республики Узбекистан и Днем защитников Родины.

В этот знаменательный день мы вновь выражаем глубокое уважение и признательность нашим храбрым воинам, всегда верным своей воинской присяге, посвятившим жизнь чрезвычайно почетному и ответственному делу – надежной защите одиныРодины, обеспечению независимости и территориальной целостности страны.

В то же время мы отдаем дань памяти героев, погибших при исполнении сыновнего долга перед Родиной.

Сегодня наш народ достигает больших успехов и высоких рубежей на пути построения Нового Узбекистана. Будет правильным сказать, что в поистине исторических преобразованиях, осуществляемых во всех сферах и областях нашей жизни, есть и ваш достойный вклад – доблестных Вооруженных Сил.

Мы по праву гордимся вами – продолжателями славных традиций великих предков, верными сынами Родины, решительными и беспощадными к врагу, бдительными и всегда готовыми боевым строем отразить натиск противника.

Пользуясь случаем, выражаю искреннюю благодарность родителям, воспитавшим таких бесстрашных, мужественных и отважных богатырей для нашей страны, их семьям, которые все годы военной службы разделяют с ними все радости и невзгоды, остаются надежной опорой и поддержкой.

Дорогие друзья!

В последние годы в рамках Стратегии «Узбекистан–2030» мы осуществляем широкомасштабную работу по повышению боевой мощи наших Вооруженных Сил, которые становятся одним из надежных гарантов необратимости наших реформ. В частности, совершенствуется и модернизируется на основе современных информационных технологий система управления и обеспечения, в армию приходят профессиональные офицеры и сержанты, получившие учебную и воспитательную подготовку по новым стандартам.

Последовательно повышаются уровень боевой подготовки личного состава, профессиональный, интеллектуальный и духовный потенциал военнослужащих. Вооруженные Силы поэтапно оснащаются современным вооружением и военной техникой. Продолжается эффективная работа, направленная на повышение среди молодежи интереса к военной службе, ее воспитание в духе патриотизма и дальнейшее укрепление тесной связи и единства народа и армии.

Сегодня все мы видим и осознаем, как стремительно меняется ситуация на политической и военной карте мира.

В разных регионах все более осложняется геополитическая обстановка, усиливаются конфликты и кровопролития.  Появляются современные технологии, вооружение нового поколения, совершенствуются стратегия и тактика ведения боевых действий.

Исходя из этого, мы будем модернизировать на основе современных требований методы ведения боя и управление, уделяя особое внимание воспитанию всесторонне подготовленных к новым условиям высококвалифицированных военных кадров.

Нашей приоритетной задачей останется постоянное повышение боевого духа и физической подготовки военнослужащих, усиление у них патриотических чувств. Так как исход любого сражения решают знания и квалификация, воля и целеустремленность, уверенность в себе и боевые качества личного состава.

В центре нашего внимания всегда будут находиться также задачи по оснащению национальной армии современным вооружением и военной техникой, в том числе роботизированными комплексами на основе искусственного интеллекта, дальнейшему внедрению передовых информационных технологий в процессы управления войсками и принятия решений.

Мы усилим работу, направленную на повышение эффективности социальной защиты и рост благосостояния военнослужащих и членов их семей. В этом направлении особое внимание будем уделять активному участию государственных и гражданских институтов, широкой общественности.

Каждый военнослужащий должен всегда ощущать единство армии и народа, поддержку всего 38-миллионного населения Узбекистана и черпать из этого силу, энергию и воодушевление.

Убежден, что наши доблестные воины, никому не уступающие в смелости и энтузиазме, глубоко изучая немеркнущее наследие наших героических предков, которые бесстрашно сражались и никогда не склоняли голову перед врагом, будут всегда следовать их заветам и с честью исполнять свой священный долг перед страной.

Дорогие защитники Родины!

В эти волнующие мгновения еще раз от всей души поздравляю вас с сегодняшним праздником, желаю больших успехов в вашей благородной службе на пути укрепления обороноспособности государства, здоровья, мира и благополучия вашим семьям.

Желаю вам новых успехов в службе на благо Родины!"

УЗИНФОРМ

