



Погода в Узбекистане на 16 января



ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 16 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь, вечером возможен переход в снег. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью и днем 6-8° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами возможен небольшой снег, туман. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 3-8° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, во второй половине дня местами осадки (дождь, снег). Местами туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 1° мороза-4° тепла, днем 2-7° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные. Местами туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла.