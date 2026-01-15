В Ташкент прибыл новый посол Государства Палестина

ТАШКЕНТ, 15 января. /УЗИНФОРМ/. 14 января глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в Ташкент для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Государства Палетина Ваиллом Ахмедом Баттрехи.

В ходе визита посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов двустороннего сотрудничества.

Ваилл Ахмед Баттрехи сменил в должности Джавада Мохаммеда Авада, который работал в Узбекистане с апреля 2022 года.

УЗИНФОРМ