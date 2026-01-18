СТЗ "Узбекистан - Туркменистан" готовится к открытию

СТЗ "Узбекистан - Туркменистан" готовится к открытию18.01.2026 12:48
ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана сообщило, что в свободной торговой зоне «Узбекистан – Туркменистан» стартовал процесс сдачи в аренду торговых объектов.
Зона ориентирована на активную и перспективную торговлю, обладает выгодным расположением и современной инфраструктурой, создавая отличные условия для предпринимательской деятельности, подчернкули в МИПТ.
Свободная торговая зона расположена на территории 3,1 гектара и включает:
- 112 открытых торговых рядов
- 28 крытых торговых павильонов
- 16 торговых магазинов
- аптеки и медицинские помещения
- гостиницу, столовую, парикмахерские
- парковку на 300 автомобилей
Безвизовый режим, высокий торговый потенциал и расширение экономических связей между двумя странами делают данную зону привлекательной площадкой для стабильного и долгосрочного бизнеса.
УЗИНФОРМ