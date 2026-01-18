



СТЗ "Узбекистан - Туркменистан" готовится к открытию



ТАШКЕНТ, 18 января. /УЗИНФОРМ/. Ведомство инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана сообщило, что в свободной торговой зоне «Узбекистан – Туркменистан» стартовал процесс сдачи в аренду торговых объектов. Зона ориентирована на активную и перспективную торговлю, обладает выгодным расположением и современной инфраструктурой, создавая отличные условия для предпринимательской деятельности, подчернкули в МИПТ. Свободная торговая зона расположена на территории 3,1 гектара и включает: 112 открытых торговых рядов

28 крытых торговых павильонов

16 торговых магазинов

аптеки и медицинские помещения

гостиницу, столовую, парикмахерские

аптеки и медицинские помещения

гостиницу, столовую, парикмахерские

парковку на 300 автомобилей Безвизовый режим, высокий торговый потенциал и расширение экономических связей между двумя странами делают данную зону привлекательной площадкой для стабильного и долгосрочного бизнеса. УЗИНФОРМ