



Узбекистан пригласили присоединиться к Совету мира



ТАШКЕНТ, 19 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня ведомство внешней политики Узбекистана сообщило о том, что Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву поступило официальное приглашение от Президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа присоединиться к международной инициативе по укреплению мира на Ближнем Востоке и урегулированию конфликтов ("Совет мира").



В обращении отмечается, что инициатива основана на Комплексном плане по прекращению конфликта в Газе, объявленном 29 сентября 2025 года и поддержанном мировыми лидерами, а также одобренном резолюцией Совета Безопасности ООН №2803 от 17 ноября 2025 года.



Ключевым элементом инициативы является создание Совета мира – новой международной структуры, призванной объединить государства, готовые взять на себя ответственность за формирование долгосрочного мира, стабильности и безопасности.



Республике Узбекистан предложено присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя.



Как подчеркнули в МИД, глава Узбекистана направил американскому коллеге ответное письмо, в котором выразил готовность Узбекистана присоединиться к Совету мира в качестве государства-учредителя.



В своем послании Президент Узбекистана отметил, что "данная инициатива рассматривается как важный шаг в решении многолетних конфликтов на Ближнем Востоке, обеспечении мира и стабильности в обширном регионе".