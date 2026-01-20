Глава Узбекистана провел встречу с итальянским премьер-министром

ТАШКЕНТ, 20 января. /УЗИНФОРМ/. 19 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с премьер-министром Италии Джорджей Мелони, сделавшей остановку в Ташкенте на обратном пути в свою страну после завершения рабочего турне по странам Азии (14-19 января глава правительства Италии посетила Оман, Японию и Южную Корею).

В ходе аудиенции глава Узбекистана и его гостья рассмотрели актуальные вопросы развития узбекско-итальянских отношений в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, инвестиций, текстильной промышленности, геологии, энергетики, химии, строительных материалов, финансового рынка и других.

УЗИНФОРМ