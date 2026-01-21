



Погода в Узбекистане на 22 января



ТАШКЕНТ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 22 января, погода по прогнозам синоптиков: 22-24 января текущего года на территорию Узбекистана осуществится вторжение влажной и холодной воздушной массы.



22 января, ночью и утром 23 января по Узбекистану пройдут осадки, преимущественно в виде снега. На дорогах местами гололедица.



В предгорных и горных районах республики 22-23 января снег, местами сильный.



Местами по республике ожидается усиление ветра до 15-20 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 22-25 м/с.



22-24 января понижение температуры ночью до 3-8 градусов мороза, днем до 3 градусов мороза - 2 градусов тепла; по северу ночью до 12-15 градусов мороза, днем 2-5 градусов мороза. в Ташкенте : Переменная облачность, временами снег , возможен туман . Ветер северо - восточный 5-10 м / с. Температура ночью и днем 0-2 ° тепла . в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, в Хорезмской области ночью и утром возможен небольшой снег. Местами возможен туман. Северо-восточный ветер сменится на западный со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, днем 0-5° мороза, днем 0-5° мороза, по Устюрту ночью до 20-22° мороза, днем 5-10 ° мороза. По Хорезмской области ночью 8-13° мороза, днем 0-5 ° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (снег). Местами возможен туман. Северо-восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, по северу пустынной зоны до 13-15° мороза, днем 3° мороза-2 ° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Северо-восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами снег. Местами возможен туман. Северо-восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, осадки в виде снега. Местами возможен туман. Северо-восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. Температура ночью и днем 2° мороза-3° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами пройдут осадки (дождь, снег). Местами туман. Северо-восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с, местами до 22 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 0-5° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, снег, местами сильный. Возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​0-5° мороза.