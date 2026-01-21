advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
21.01.2026 / 11:11 msk / 13:11 uzb
Глава МИД Узбекистана посетил Турцию
21.01.2026 08:52

НОВОСТИ В МИРЕ, 21 января. /УЗИНФОРМ/. 20 января руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов посетил Турецкую Республику во главе представительной делегации.

Целью поездки явилось участие в прошедшем в Анкаре 4-м заседании Совместной узбекско-турецкой группы стратегического планирования, в ходе которого представители обеих стран обсудили вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах политики, обеспечения безопасности и борьбы с угрозами современности, экономики и торговли, инвестиций, энергетики, трудовой миграции, науки, образования, культуры, туризма и других. Также была рассмотрена повестка предстоящего заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня под совместным председательством Президентов Узбекистана и Турции.

По итогам заседания было принято Совместное заявление министров иностранных дел Узбекистана и Турции, в котором говорилось:

"Министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов и министр иностранных дел Турции Хакан Фидан 20 января 2026 года в Анкаре сопредседательствовали на 4-м заседании Совместной группы стратегического планирования.

В ходе заседания министры иностранных дел подчеркнули общность истории, языка и культуры как основу братского сотрудничества и подтвердили свою приверженность дальнейшему углублению многопрофильного узбекско-турецкого сотрудничества в рамках Всеобъемлющего стратегического партнерства между двумя странами.

Министры иностранных дел Бахтиер Саидов и Хакан Фидан обсудили пути дальнейшего укрепления отношений между Узбекистаном и Турцией по широкому кругу направлений, включая торговлю и инвестиции, энергетическую безопасность, региональную взаимосвязанность, противодействие терроризму и другим транснациональным угрозам, оборонную промышленность, культуру, экологию, образование и туризм.

Отметили большое символическое значение провозглашения 15 декабря Всемирным днем семьи тюркских языков в ходе 43-й сессии Генеральной конференции ЮНЕСКО, состоявшейся в ноябре 2025 года в Самарканде — одном из древних центров тюркской цивилизации.

Министры подчеркнули, что механизм «4+4» представляет собой уникальную платформу для сотрудничества между двумя государствами в области безопасности, военного взаимодействия, разведки и внешней политики. Выразили удовлетворение результатами заседания механизма «4+4», проходившего в Анкаре с участием министров иностранных дел, внутренних дел и обороны, а также руководителей разведывательных служб Узбекистана и Турции, и отметили важность реализации обновленного Плана действий, подписанного в ходе встречи.

Министры с удовлетворением отметили прогресс в реализации Плана действий 8-го заседания Совместной экономической комиссии (СЭК) и подчеркнули ключевую роль заседаний СЭК как механизма развития конкретного сотрудничества в торгово-экономической сфере между двумя странами.

Также подчеркнули важность Транскаспийского восточно-западного Срединного коридора как устойчивого и надежного транспортно-энергетического маршрута, соединяющего Центральную Азию с международными рынками через Турцию, а также отметили значимость железнодорожной линии Баку–Тбилиси–Карс для инфраструктуры Срединного коридора. Министры приветствовали прогресс в реализации Анкарской декларации по итогам Второй трехсторонней встречи министров иностранных дел, торговли/экономики и транспорта/инфраструктуры Турции, Азербайджана и Узбекистана 29 января 2025 года и подтвердили свою приверженность продолжению трехстороннего сотрудничества в этом формате.

Министры подтвердили свою решимость укреплять тюркский мир через его основную платформу сотрудничества — Организацию тюркских государств и другие тюркские организации сотрудничества.

С удовлетворением отметили совместные усилия по расширению сотрудничества в рамках Организации тюркских государств и других тюркских механизмах и подтвердили свою поддержку совместным мероприятиям по дальнейшему развитию политических, торговых, экономических, культурных и межчеловеческих связей между государствами-членами и наблюдателями.

Подтвердили свое стремление углублять сотрудничество в рамках международных и региональных платформ, таких как Организация Объединенных Наций (ООН), Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ), Совещание по взаимодействию и мерам доверия в Азии (СВМДА), Организация исламского сотрудничества (ОИС) и Организация экономического сотрудничества (ОЭС).

Министры договорились поддерживать взаимопонимание по всесторонней поддержке кандидатур друг друга на различные международные должности там, где это возможно.

Также обсудили региональные и международные вопросы, включая Афганистан, Газу, Украину и Сирию.

Министры выразили удовлетворение частотой контактов на высоком уровне, подчеркнув, что такие визиты способствуют дальнейшему углублению сотрудничества по различным направлениям, и подтвердили приверженность сохранению данной позитивной динамики.

Заседание Совместной группы стратегического планирования стало своевременной возможностью для обсуждения подготовки к 4-му заседанию Совета стратегического сотрудничества высокого уровня под сопредседательством Президентов Узбекистана и Турции, которое планируется провести в Анкаре."

По завершении заседания совместной группы был подписан План действий между министерствами иностранных дел Узбекистана и Турции на 2026–2027 годы.

Далее в этот день состоялась встреча в формате механизма «4+4» с участием министров иностранных дел, внутренних дел и обороны, а также руководителей служб безопасности Узбекистана и Турции, которая была организована с целью обсуждения вопросов развития сотрудничества двух стран в области безопасности, реагирования на новые возникающие вызовы и угрозы в условиях современных стремительных трансформаций. СПо ее итогам был принят совместный план действий на ближайшее будущее.

Также на полях встречи глава МИД Узбекистана провел отдельную встречу со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом и был принят Президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

УЗИНФОРМ

