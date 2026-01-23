Глава Узбекистана завершил визит в Швейцарию

НОВОСТИ В МИРЕ, 23 января. /УЗИНФОРМ/. 22 января Президент Узбекистана завершил рабочий визит в Швейцарскую Конфедерацию.

В рамках визита глава Узбекистана принял участие в прошедшей в Давосе на полях Всемирного экономического форума церемонии подписания устава Совета мира, создаваемого по инициативе Президента США Дональда Трампа с целью решения конфликта на Ближнем Востоке, в котором Узбекистан выступает в качестве одного из государств-учредителей.

В церемонии также приняли участие главы государств, премьер-министры и министры иностранных дел Азербайджана, Армении, Аргентины, Бахрейна, Болгарии, Венгрии, Индонезии, Иордании, Казахстана, Катара, Марокко, Монголии, Парагвая, Пакистана, Саудовской Аравии, Турции и других стран.

На полях мероприятия глава Узбекистана провел встречи с Президентом Азербайджанской Республики Ильхамом Алиевым и премьер-министром Венгрии Виктором Орбаном, членом Совета директоров и старшим управляющим директором компании Blackrock Адебайо Огунлеси и президентом Европейского банка реконструкции и развития Одиль Рено-Бассо.

