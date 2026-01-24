Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии

Обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Саудовской Аравии24.01.2026 09:42
ТАШКЕНТ, 24 января. /УЗИНФОРМ/. 23 января министр инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана Лазиз Кудратов провел встречу с генеральным директором Саудовского фонда развития Султаном Аль-Маршадом.
В ходе переговоров были рассмотрены текущее состояние двустороннего сотрудничества и возможности реализации новых совместных проектов в сферах здравоохранения, образования, водоснабжения и ирригации, жилищного строительства, а также транспортной инфраструктуры.
УЗИНФОРМ