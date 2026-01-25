В Ташкент прибыл новый посол Саудовской Аравии

ТАШКЕНТ, 25 января. /УЗИНФОРМ/. 24 января министр иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Королевства Саудовская Аравия Саадом Нассером Абдуллой Абу Хаймедом.

В ходе визита посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также состоялось обсуждение ключевых вопросов развития сотрудничества двух стран в сферах торговли, инвестиций, энергетики, культуры..

С ноября 2022 года по декабрь минувшего послом Саудовской Аравии в Узбекистане являлся Юсеф Аль-Отайби.

УЗИНФОРМ