



Погода в Узбекистане на 27 января



ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 января, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, к вечеру возможен дождь. Восточный ветер сменится западным со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем ​​4-6° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, возможен снег. Местами возможен туман, гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, местами до 6-11° мороза, днем 3°мороза - 2° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, переходящий в снег). Местами возможен туман. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза- 2° тепла, днем 3-8° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, переходящий в снег).Местами возможен туман, мокрый снег. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, переходящий в снег). Местами возможен туман, мокрый снег. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, переходящий в снег). Местами возможен туман. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, к вечеру возможны осадки (дождь, переходящий в снег). Местами туман. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег. Возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем ​​2° мороза- 3° тепла.