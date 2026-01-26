Погода в Узбекистане на 27 января

Погода в Узбекистане на 27 января26.01.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 27 января, погода по прогнозам синоптиков:
|в Ташкенте:
|Переменная облачность, к вечеру возможен дождь. Восточный ветер сменится западным со скоростью 3-8 м/с. Температура ночью 1-3° тепла, днем 4-6° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, возможен снег. Местами возможен туман, гололедица. Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5 ° мороза, местами до 6-11° мороза, днем 3°мороза - 2° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, переходящий в снег). Местами возможен туман. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза- 2° тепла, днем 3-8° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, переходящий в снег).Местами возможен туман, мокрый снег. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла.
в Ташкентской области:
|Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, переходящий в снег). Местами возможен туман, мокрый снег. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 1-6° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, местами возможны осадки (дождь, переходящий в снег). Местами возможен туман. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, к вечеру возможны осадки (дождь, переходящий в снег). Местами туман. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.
в горных районах Республики:
|Переменная облачность, местами снег. Возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Восточный ветер сменится западным со скоростью 7-12 м/с. Температура ночью 2-7° мороза, днем 2° мороза- 3° тепла.