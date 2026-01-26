Глава Узбекистана поздравил работников таможенной службы

ТАШКЕНТ, 26 января. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к работникам таможенной службы страны с поздравлениями по случаю отмечаемого ими профессионального праздника.

В обращении говорится:

"Уважаемые сотрудники таможенных органов!



Дорогие сержанты, офицеры и генералы!



Уважаемые ветераны!

Сердечно поздравляю Вас с 26 января-Днем работника органов Государственной таможенной службы Республики Узбекистан.

За годы независимости таможенные органы стали надежной опорой государства в обеспечении экономической безопасности нашей страны, защите наших национальных интересов и сохранении неприкосновенности наших границ.

В частности, в условиях нового Узбекистана таможенные органы становятся современной, открытой и эффективной системой, вносящей достойный вклад в развитие нашей страны.

Ваши знания и опыт, профессионализм и настойчивость служат укреплению экономической стабильности нашей страны. Особого внимания заслуживает Ваша практическая работа по оцифровке отрасли, сокращению избыточной бюрократии и человеческого фактора, внедрению международных стандартов.

Благодаря радикальным реформам в отрасли, в последующие годы время таможенного оформления сократилось на 40%, 20% деклараций оформляются без учета человеческого фактора. В 2025 году было взыскано 76,2 трлн сумов таможенных платежей, этот показатель увеличился на 21%, а его доля в доходах госбюджета достигла 25%.

Также был пресечен незаконный оборот товаров на сумму 1,2 триллиона сумов. В результате предварительного анализа рисков было возвращено 7 триллионов сумов, а также дополнительно изъято 2,3 триллиона сумов из бюджетных средств за счет привлечения товаров к официальному импорту.

Одновременно с этим был пресечен незаконный оборот 1,8 тонны наркотических средств и 1,1 тонны психотропных и сильнодействующих веществ. Таможенные процедуры были упрощены в соответствии с требованиями Всемирной торговой организации. Было налажено эффективное сотрудничество со Всемирной таможенной организацией. Международный престиж новой таможни Узбекистана растет.

Об этом свидетельствует тот факт, что наша таможенная лаборатория и кинологический центр получили статус регионального филиала, Таможенный институт аккредитован по стандартам программы «ПИКАРД», а наше таможенное управление избрано в Реестровый комитет этой организации. Отрадно, что ряды образованных, предприимчивых молодых специалистов в таможенной системе пополняются, и они признаются квалифицированными международными экспертами.

Уважаемые представители отрасли!

В сегодняшние непростые времена обеспечение экономической безопасности, включая усиление деятельности таможенных органов с целью сокращения вдвое доли «теневой экономики» в течение следующих пяти лет, является неотложной задачей. Особенно в связи с вступлением нашей страны во Всемирную торговую организацию необходимо радикально повысить эффективность и ответственность таможенной системы.

Поэтому всестороннее развитие отрасли, укрепление ее материально-технической базы и кадровых ресурсов, а также адекватная мотивация труда сотрудников будут оставаться в центре нашего постоянного внимания. В этот славный день мы с почтением чтим память храбрых и отважных сотрудников, погибших при исполнении служебного долга, и выражаем наилучшие пожелания их семьям и детям.

Уважаемые сотрудники таможни!



Уважаемые ветераны!

Еще раз искренне поздравляю вас и желаю вам крепкого здоровья и процветания вашим семьям. Пусть ваша ответственная и почетная служба будет сопровождаться новыми достижениями и победами!".

