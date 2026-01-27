



Погода в Узбекистане на 28 января



ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 28 января, погода по прогнозам синоптиков: 27-30 января по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами осадки (дождь с переходом в снег), возможен туман. Ветер западный 5-10 м/с. Температура ночью и днем 2-4° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный 7-12 м/с. Температура ночью 10-15° мороза, по Устюрту до 20-23° мороза, днем 3-8° мороза. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью и днем 3° мороза-2° тепла, по пустынной зоне ночью и днем 3-8° мороза. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 9-14 м/с. Температура ночью и днем 0-5° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 2-7° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, местами осадки (дождь с переходом в снег). Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами снег, возможен туман. На дорогах местами гололедица. Лавиноопасно. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью и днем 0-5° мороза.