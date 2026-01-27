В Ташкенте проведена Генеральная ассамблея Олимпийского совета Азии

ТАШКЕНТ, 27 января. /УЗИНФОРМ/. 26 января в столице Узбекистана был дан старт 46-й Генеральной ассамблее Олимпийского совета Азии, в которой приняли участие Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев, руководители и представители ведущих международных и региональных спортивных организаций, таких как Ассоциация национальных олимпийских комитетов, Олимпийский комитет Государства Катар, Всемирное антидопинговое агентство, Международная федерация гимнастики, Международная федерация тяжелой атлетики, организация World Boxing, Международная федерация хоккея на траве, Азиатский паралимпийский комитет, Международная федерация самбо, Ассоциация национальных олимпийских комитетов, Ассоциация олимпийских комитетов Африки и других.

В выступлении главы Узбекистана на ассамблее говорилось:

"Уважаемые друзья!



Дамы и господа!



Сегодня все мы видим, как в мире усиливаются процессы глобализации, нарастают масштабы конфликтов и угроз. В такой сложной ситуации поистине уникальна роль спорта в укреплении диалога, взаимопонимания и сотрудничества между странами и народами.



Невозможно переоценить значение и силу воздействия спорта как посла мира и дружбы, объединяющего народы Азиатского континента, где мы живем, и все человечество в целом.



Олимпийский совет Азии, представляющий свыше 4 миллиардов 800 миллионов жителей нашего континента, активно продвигает общепризнанные гуманистические принципы олимпийского движения – дружбу, взаимное уважение, справедливость и равенство. Посредством спортивной дипломатии вы показываете пример «Сплоченной Азии», внося тем самым огромный вклад в происходящие в нашем регионе позитивные преобразования.



Пользуясь случаем, как Президент Узбекистана и глава Национального олимпийского комитета выражаю особую благодарность руководству Совета за оказанное нам высокое доверие – решение провести 46-ю Генеральную Ассамблею Олимпийского совета Азии в нашей стране.



Искренне рад встретиться с вами на этом историческом форуме на нашей прекрасной земле.



Добро пожаловать в Узбекистан!



Уважаемые участники Ассамблеи!



Сегодня вы в рамках Генеральной Ассамблеи Олимпийского совета Азии, которая является важной платформой, призванной служить делу укрепления взаимного доверия, сплоченности и согласия на нашем континенте, рассмотрели очень много вопросов. Повестка проходящего в Ташкенте форума включала и проведение выборов на пост президента Совета, что, безусловно, стало историческим событием.



Позвольте искренне поздравить Его превосходительство Шейха Джауана бин Хамада аль Тани, единогласно избранного на эту высокую должность.



В апреле прошлого года в ходе встречи с вновь избранным сегодня президентом Совета у нас состоялась содержательная беседа о важности развития спорта.



Будучи первым вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов, Его превосходительство Шейх Джауан пользуется большим авторитетом благодаря множеству проведенных на высочайшем организационном уровне престижных спортивных мероприятий, в числе которых мировые чемпионаты по футболу и водному спорту в Катаре, и имеет большие знания и опыт в данной сфере. Своим уникальным потенциалом и эффективной деятельностью он вносит огромный вклад в развитие спорта не только на нашем континенте, но и во всем мире.



Думаю, что Олимпийский совет Азии принял самое правильное решение, избрав на пост президента Совета достойного кандидата.



Убежден – авторитет Олимпийского совета Азии под непосредственным руководством Его превосходительства Шейха Джауана вырастет еще больше.



Уважаемые участники форума!



За последние годы мы подняли на новый уровень наше многогранное сотрудничество с Олимпийским советом Азии. В частности, успешно провели в стране 77-ю сессию Исполнительного комитета Олимпийского совета Азии. При содействии этой авторитетной организации представитель Узбекистана впервые был избран вице-президентом по Центральноазиатскому региону.



Выбор Узбекистана в качестве места проведения Азиатских молодежных игр 2029 года мы воспринимаем как высокую оценку и признание нашей страны в качестве ответственного партнера в области спорта. Такое доверие способствует созданию прочной основы для дальнейшего укрепления связей в сфере спорта с другими центральноазиатскими государствами – нашими соседями и братьями.



Здесь хотел бы особо отметить, что Генеральный директор Олимпийского совета Азии и руководитель федерации «World Aquatics» господин Хусейн аль-Мусаллам является давним и надежным другом узбекского спорта. Он регулярно посещает нашу страну с 1993 года, проникся большой любовью к Узбекистану и активно поддерживает все наши международные спортивные инициативы.



Господин Хусейн аль-Мусаллам известен своим интеллектуальным потенциалом, принципиальностью и волевыми качествами, умением поддерживать сбалансированный, взвешенный диалог и пользуется заслуженным авторитетом среди широкой спортивной общественности не только в Азии, но и в мире. Наглядным подтверждением этого является растущий во всем мире интерес к разным видам водного спорта. В частности, программа водных видов спорта на Олимпийских играх в Лос-Анджелесе в 2028 году расширилась с 49 до 55 видов, что прежде всего открывает новые возможности для развивающихся стран.



Буквально на днях в нашей стране состоялось заседание Исполнительного комитета федерации «World Aquatics» и было объявлено о создании регионального филиала, что, несомненно, станет большой поддержкой и помощью для спортивного сообщества Центральной Азии.



Следует отметить, что деятельность Олимпийского совета Азии получает признание спортивных сообществ всего мира. Ярким свидетельством является видеообращение к Генеральной Ассамблее президента Международного олимпийского комитета госпожи Кирсти Ковентри.



О большом внимании к нашему форуму говорит также участие в нем в качестве представителей Международного олимпийского комитета Джеймса Маклеода и президента Объединенного мира борьбы Ненада Лаловича.



Пользуясь случаем, выражаю благодарность принимающим участие в Ассамблее президенту Всемирного антидопингового агентства Витольду Баньке, президенту Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президенту Международной федерации тяжелой атлетики Мухаммаду Джалуду, президенту «World Boxing» Геннадию Головкину, президенту Международной федерации хоккея на траве Мухаммаду Таябу Икраму, вице-президенту Международной федерации фехтования Анне Дельгадо, председателю Азиатского паралимпийского комитета Маджиду Рашиду, Генеральному секретарю Ассоциации национальных олимпийских комитетов Гунилле Линдберг, президенту Ассоциации олимпийских комитетов Африки Мустафе Беррафу.



Также выражаем уважение нашим дорогим гостям: специальному представителю Президента США Паоло Замполли, министру спорта Российской Федерации Михаилу Дегтяреву, министру спорта Саудовской Аравии Принцу Абдулазизу бин Турки аль Сауду, министру по делам молодежи и спорта Государства Катар Шейху Хамаду аль Тани, президенту Олимпийского комитета Иордании Принцу Файсалу аль-Хуссейну, президенту Национального олимпийского комитета Брунея-Даруссалама Принцу Суфри Болкиаху, президенту Олимпийского комитета Бутана Принцу Джигьелу Угьену Вангчуку, президенту Национального олимпийского комитета Кувейта Шейху Фахаду Сабаху ас-Сабаху.



Уважаемые гости!



В Новом Узбекистане в воспитании молодежи в духе гуманистических принципов международного олимпийского движения мы опираемся прежде всего на нашу древнюю историю и богатую культуру, национальные ценности и традиции.



Когда речь идет об этом, уместно отметить, что знаменитый национальный эпос «Алпамыш» и его главные герои – мужественный и непобедимый богатырь Алпамыш и целеустремленная, смелая Барчиной – на протяжении веков являются идеальным примером для миллионов юношей и девушек в нашей стране.



В этом смысле не ошибусь, если скажу, что благородные качества, присущие миру спорта и спортивному воспитанию, закреплены в самом генетическом коде нашего народа. Эти качества лежат в основе большого опыта, мастерства и вдохновения, которые демонстрируют наши спортсмены на мировых аренах.



На сегодняшний день уровень охвата населения страны массовым спортом достиг 15 миллионов человек. Конечно, все вы хорошо понимаете, какое большое значение это имеет для страны, где 60 процентов населения составляет молодежь.



С первых дней наших реформ мы наряду со всеми другими сферами уделяли большое внимание развитию физической культуры и спорта.



В целях дальнейшей популяризации олимпийского движения и расширения селекции мы запустили трехступенчатую систему комплексных спортивных соревнований «Президентская Олимпиада». На каждом этапе этих соревнований внедрены международные спортивные стандарты и требования.



В прошлом году на территории в 100 гектаров было закончено строительство Олимпийского городка, который полностью отвечает условиям проведения престижных спортивных мероприятий.



Наши спортивные достижения растут в соответствии с созданными возможностями и условиями. На Олимпийских и Паралимпийских играх в Париже в 2024 году спортсмены Узбекистана заняли 13-е место в командном зачете. В прошлом году на мировых соревнованиях, Азиатских и Олимпийских играх более 50 наших юношей и девушек добились рекордных результатов. Наша спортивная молодежь заняла почетное 2-е место на Азиатских молодежных играх 2025 года, проведенных в Бахрейне, и на соревнованиях Исламской солидарности в Саудовской Аравии.



В последние годы Узбекистан достойно принимал чемпионаты мира и соревнования на Кубок мира по более 10 видам спорта, таким как тяжелая атлетика, бокс, дзюдо, гребля на байдарках, волейбол, гимнастика, футзал.



Мы создали новую систему подготовки к Олимпийским играм и эффективной селекции в этой области. В целях последовательного продолжения работы по подготовке спортсменов высокой квалификации мы и впредь будем уделять особое внимание созданию современной спортивной инфраструктуры, широкой цифровизации сферы и освоению инноваций, активному внедрению международных стандартов, усилению спортивной дипломатии.



Кроме того, следуя принципу честного спорта, мы остаемся решительными сторонниками борьбы против допинга. В этом плане полностью поддерживаем справедливую политику Всемирного антидопингового агентства.



Важное значение имеет то, что сегодня в Ташкенте Агентством проводится заседание Совета региональных антидопинговых организаций Центральной Азии и соответствующий международный форум. Несомненно, это мероприятие даст возможность местным специалистам обменяться опытом применения правил антидопинга.



Кроме того, мы с гордостью отмечаем, что более 50 представителей нашей страны ведут плодотворную деятельность в международных спортивных организациях, участвующих сегодня в форуме.



В рамках сегодняшнего мероприятия международные и азиатские спортивные организации, представители которых приняли в нем участие, подписали более 20 соглашений с нашими национальными спортивными федерациями по своим направлениям.



Мы признательны им за готовность отобрать по каждому направлению по одной спортивной школе в каждом нашем регионе и оказать содействие в превращении их в образцовые.



Например, Международная федерация тяжелой атлетики окажет содействие в развитии спортивного клуба по тяжелой атлетике имени Акбара Джураева в Бостанлыкском районе на основе современных научных подходов, Объединенный мир борьбы – в создании Региональной академии спортивной борьбы, Азиатская конфедерация волейбола – в открытии по одному спортивному клубу по волейболу в каждой области, Международная федерация хоккея на траве – в строительстве в Ташкентской и Хорезмской областях двух стадионов для этого вида спорта. Отрадно, что подписанные соглашения направлены на достижение конкретных целей и результатов.



Для полноценной реализации данных проектов персональная ответственность за их выполнение будет возложена на моих представителей на местах – хокимов, а также присутствующих здесь руководителей спортивных федераций.



Убежден, что такие новые механизмы международного сотрудничества внесут огромный практический вклад в развитие спорта в нашей стране.



Уважаемые члены делегаций!



Теперь позвольте в вашем присутствии вручить Шейху Джауану аль Тани орден Национального олимпийского комитета «Шон-шараф» за особый вклад в развитие олимпийского движения, продвижение важных спортивных инициатив.



В завершение своего выступления хочу подчеркнуть: Новый Узбекистан готов к многогранному сотрудничеству в области спорта со всеми странами.



На этом славном пути наши сердца всегда открыты для таких близких друзей, как вы.



Желаю всем вам здоровья, удачи и новых побед."

Президент Узбекистана поздравил с избранием на пост президента Олимпийского совета Азии шейха Джауана бин Хамада Аль Тани, особое внимание уделено развитию многопланового сотрудничества Узбекистана с Олимпийским советом Азии. За особый вклад в развитие олимпийского движения и продвижение значимых спортивных инициатив шейх Джауан бин Хамад Аль Тани был награжден орденом «Шон-Шараф» Национального олимпийского комитета Узбекистана.

Глава Узбекистана выразил признательность за решение о проведении ассамблеи в Ташкенте, отметив высокий уровень доверия к Узбекистану как к надежному партнеру в международном спортивном движении. За весомый вклад в развитие спорта и укрепление международного спортивного сотрудничества Президент вручил генеральному директору Олимпийского совета Азии, президенту Всемирной федерации водных видов спорта Хусейну аль-Мусалламу высокую государственную награду – орден «Дўстлик» Республики Узбекистан.

УЗИНФОРМ