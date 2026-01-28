



Ташкент посетил глава корпорации "Росатом"



ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну Генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым. В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ход строительства интегрированной атомной электростанции в Узбекистане, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в атомной отрасли, применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, подготовки квалифицированных кадров.