Ташкент посетил глава корпорации "Росатом"28.01.2026 09:16
ТАШКЕНТ, 28 января. /УЗИНФОРМ/. 27 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшим с визитом в страну Генеральным директором Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом» Алексеем Лихачевым.
В ходе аудиенции глава государства и его гость рассмотрели ход строительства интегрированной атомной электростанции в Узбекистане, перспективы дальнейшего развития сотрудничества в атомной отрасли, применения ядерных технологий в сельском хозяйстве и медицине, подготовки квалифицированных кадров.
УЗИНФОРМ