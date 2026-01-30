Подведены итоги визита главы Узбекистана в Турецкую Республику

ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана предпринял официальный визит в Турцию.

Программа пребывания в Анкаре включала проведение узбекско-турецких переговоров между главами двух государств в узком и расширенном форматах, участие в 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.

Были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты, транспорта и связи, здравоохранения, обороны и безопасности, борьбы с киберпреступлениями, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, таких как Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и других.

По итогам четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.

Кроме того, был подписан пакет двусторонних документов:

– межправительственные соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и военной медицины;

– об экономическом и финансовом сотрудничестве;

– о взаимодействии в сфере горнодобывающей промышленности;

– о сотрудничестве по развитию международных транспортных коридоров;

– о сотрудничестве в сфере специальных экономических зон;

– о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности, физической защиты, гарантий и радиационной защиты;

– о сотрудничестве в содействии миграции и возвращению граждан в свою страну;

– о взаимодействии между Комитетом по делам религий Узбекистана и Управлением по делам религии Турции;

– Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы;

– Протокол между Агентством по развитию лёгкой промышленности Узбекистана и Советом по высшему образованию Турции;

– План культурного сотрудничества на 2026–2027 годы.

В тот же день главы Узбекистана и Турции приняли участие в церемонии открытия жилого комплекса «Узбекистан», построенного узбекской стороной в провинции Хатай и дали старт строительству узбекской школы в районе Бекиркёй города Стамбула.

УЗИНФОРМ