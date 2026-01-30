Подведены итоги визита главы Узбекистана в Турецкую Республику

Подведены итоги визита главы Узбекистана в Турецкую Республику30.01.2026 07:56
ТАШКЕНТ, 30 января. /УЗИНФОРМ/. 29 января Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев по приглашению турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана предпринял официальный визит в Турцию.
Программа пребывания в Анкаре включала проведение узбекско-турецких переговоров между главами двух государств в узком и расширенном форматах, участие в 4-м заседании Совета стратегического сотрудничества высшего уровня.
Были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, социальной защиты, транспорта и связи, здравоохранения, обороны и безопасности, борьбы с киберпреступлениями, углубления взаимодействия в рамках международных организаций и структур, таких как Организация Объединенных Наций, Организация тюркских государств, Организация исламского сотрудничества, Организация экономического сотрудничества и других.
По итогам четвертого заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня Президенты Узбекистана Шавкат Мирзиёев и Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган подписали Совместное заявление, а также Решение о механизмах сотрудничества в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства.
Кроме того, был подписан пакет двусторонних документов:
– межправительственные соглашения о сотрудничестве в сферах здравоохранения, образования и военной медицины;
– об экономическом и финансовом сотрудничестве;
– о взаимодействии в сфере горнодобывающей промышленности;
– о сотрудничестве по развитию международных транспортных коридоров;
– о сотрудничестве в сфере специальных экономических зон;
– о сотрудничестве и обмене информацией в области ядерной безопасности, физической защиты, гарантий и радиационной защиты;
– о сотрудничестве в содействии миграции и возвращению граждан в свою страну;
– о взаимодействии между Комитетом по делам религий Узбекистана и Управлением по делам религии Турции;
– Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026-2027 годы;
– Протокол между Агентством по развитию лёгкой промышленности Узбекистана и Советом по высшему образованию Турции;
– План культурного сотрудничества на 2026–2027 годы.
В тот же день главы Узбекистана и Турции приняли участие в церемонии открытия жилого комплекса «Узбекистан», построенного узбекской стороной в провинции Хатай и дали старт строительству узбекской школы в районе Бекиркёй города Стамбула.
УЗИНФОРМ