В Хиве обсудили вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Туркменистана

ХОРЕЗМСКАЯ ОБЛАСТЬ, 1 февраля. /УЗИНФОРМ/. 30 января в Хиве было проведено 5-е заседание совместной узбекско-туркменской межправительственной комиссии по водохозяйственным вопросам, для участия в котором Узбекистан посетила делегация Туркменистана во главе с вице-премьером Тангрыгулы Атахаллыевым.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития межгосударственного сотрудничества в сферах управления водными ресурсами, ирригации и охраны окружающей среды, обеспечения продовольственной безопасности, устойчивого развития сельского хозяйства и социально-экономической стабильности региона, развития кадрового потенциала водохозяйственного сектора.

По итогам заседания сторонами был подписан протокол.

УЗИНФОРМ