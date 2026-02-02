



Делегация Узбекистана вернулась из Пакистана



НОВОСТИ В МИРЕ, 2 февраля. /УЗИНФОРМ/. Делегация МИД Узбекистана во главе с заместителем министра иностранных дел Бахромжоном Аълоевым завершила визит в Исламскую Республику Пакистан. Визит был предпринят в целях участия в прошедшем 31 января в Исламабаде 9-м раунде узбекско-пакистанских межмидовских политконсультаций на уровне заместителей глав ведомств, в ходе которых был обсужден ряд приоритетных вопросов развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, здравоохранения, туризма и других, углубления взаимодействия по линии МИД, парламента.