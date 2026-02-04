Ташкент посетила делегация Иордании

ТАШКЕНТ, 4 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с прибывшей с визитом в страну делегацией Сената Иорданского Хашимитского Королевства во главе с его председателем Файсалом Акифом Мискалом аль-Файезом.

В ходе аудиенции глава государства и его гости рассмотрели текущее состояние и перспективы дальнейшего развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах бизнеса, промышленной кооперации, туризма.

УЗИНФОРМ