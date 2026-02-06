



Погода в Узбекистане на 7 февраля



ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 6-9 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 9-11° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2° мороза-3° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла; по пустынной зоне ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Лавиноопасно. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 4° мороза-1° тепла. Назад | Наверх Печать статьи