Погода в Узбекистане на 7 февраля

Погода в Узбекистане на 7 февраля06.02.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 7 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
6-9 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
в Ташкенте:
Переменная облачность, без осадков. Ночью и утром возможен туман. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 1° мороза-1° тепла, днем 9-11° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 7-12° мороза, днем 2° мороза-3° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 10-15° тепла; по пустынной зоне ночью 0-5° мороза, днем 5-10° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 10-15° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами осадки (дождь, снег), возможен туман. Ветер западный с переходом на восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 3-8° тепла.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, местами снег, возможен туман. Лавиноопасно. На дорогах местами гололедица. Ветер восточный 9-14 м/с. Температура ночью 5-10° мороза, днем 4° мороза-1° тепла.