В Исламабаде проведены узбекско-пакистанские переговоры в верхах

В Исламабаде проведены узбекско-пакистанские переговоры в верхах06.02.2026 08:31
НОВОСТИ В МИРЕ, 6 февраля. /УЗИНФОРМ/. 5 февраля пребывающий с двухдневным государственным визитом в Исламской Республике Пакистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры на высшем уровне с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.
Переговоры были проведены в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран и были посвящены вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах текстильной индустрии, фармацевтической, химической промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и других.
По итогам расширенных переговоров в формате заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня главы обеих стран подписали большой пакет двусторонних документов, в который вошли:
- Совместная декларация и Протокол о расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества;
- Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026–2028 годы;
- Соглашение о создании узбекско-пакистанского Делового совета;
- Договор о создании узбекско-пакистанского Межрегионального форума;
- Протокол о включении нового перечня товаров к Соглашению о преференциальной торговле;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере портовых услуг и предоставлении скидок;
- Соглашение о сотрудничестве в области горного дела и геологии;
- Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;
- Соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственных исследований и развития;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере контроля фармацевтической продукции;
- Соглашение о сотрудничестве в текстильной и швейной промышленности;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых и информационных технологий;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры;
- Соглашение о сохранении, изучении и широком продвижении научно-просветительского, культурного и архитектурного наследия Великой династии Бабуридов;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта;
- Соглашение о сотрудничестве в области радиационной и ядерной безопасности;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии и стихийных бедствий;
- Договор о сотрудничестве в области управления чрезвычайными ситуациями;
- Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции;
- Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и новых психоактивных веществ, а также их прекурсоров;
- Соглашение о передаче лиц, лишенных свободы, для продолжения отбывания наказания;
- Протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту из Узбекистана в Пакистан свежих яблок, инжира, лимонов и острого перца для потребления;
- Дорожная карта между министерствами обороны двух стран;
- соглашения о создании узбекско-пакистанского совета экспертов, о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Управлением по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве промышленности и производства Пакистана, хокимиятом города Термеза и администрацией города Пешавара, хокимиятом города Самарканда и администрацией города Исламабада, Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Исламабадским институтом стратегических исследований, Ташкентским университетом востоковедения и Университетом Пешавара.
Также в рамках первого заседания Совета стратегического сотрудничества состоялась церемония присвоения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву почетных званий доктора и профессора Национального университета науки и технологий Пакистана.
В тот же день глава Узбекистана провел встречи с Главнокомандующим силами обороны – командующим сухопутными войсками Вооруженных Сил фельдмаршалом Асимом Муниром, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Исхаком Даром, а также принял участие в церемонии присвоения одной из улиц Исламабада названия «Ташкент», а также имени Захириддина Мухаммада Бабура вновь создаваемому парку.
УЗИНФОРМ