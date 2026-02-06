В Исламабаде проведены узбекско-пакистанские переговоры в верхах

5 февраля пребывающий с двухдневным государственным визитом в Исламской Республике Пакистан Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел переговоры на высшем уровне с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом.

Переговоры были проведены в узком и расширенном форматах с участием официальных делегаций обеих стран и были посвящены вопросам развития межгосударственного сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах текстильной индустрии, фармацевтической, химической промышленности, сельского хозяйства, транспорта и логистики, туризма и других.

По итогам расширенных переговоров в формате заседания Совета стратегического сотрудничества высшего уровня главы обеих стран подписали большой пакет двусторонних документов, в который вошли:

Совместная декларация и Протокол о расширении двустороннего торгово-экономического сотрудничества;

Программа сотрудничества между министерствами иностранных дел на 2026–2028 годы;

Соглашение о создании узбекско-пакистанского Делового совета;

Договор о создании узбекско-пакистанского Межрегионального форума;

Протокол о включении нового перечня товаров к Соглашению о преференциальной торговле;

Соглашение о сотрудничестве в сфере портовых услуг и предоставлении скидок;

Соглашение о сотрудничестве в области горного дела и геологии;

Соглашение о сотрудничестве в области сельского хозяйства;

Соглашение о сотрудничестве в области сельскохозяйственных исследований и развития;

Соглашение о сотрудничестве в сфере контроля фармацевтической продукции;

Соглашение о сотрудничестве в текстильной и швейной промышленности;

Соглашение о сотрудничестве в сфере цифровых и информационных технологий;

Соглашение о сотрудничестве в сфере культуры;

Соглашение о сохранении, изучении и широком продвижении научно-просветительского, культурного и архитектурного наследия Великой династии Бабуридов;

Соглашение о сотрудничестве в сфере спорта;

Соглашение о сотрудничестве в области радиационной и ядерной безопасности;

Соглашение о сотрудничестве в сфере экологии и стихийных бедствий;

Договор о сотрудничестве в области управления чрезвычайными ситуациями;

Соглашение о сотрудничестве в сфере противодействия коррупции;

Соглашение о сотрудничестве в борьбе с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных и новых психоактивных веществ, а также их прекурсоров;

Соглашение о передаче лиц, лишенных свободы, для продолжения отбывания наказания;

Протокол о фитосанитарных требованиях по экспорту из Узбекистана в Пакистан свежих яблок, инжира, лимонов и острого перца для потребления;

Дорожная карта между министерствами обороны двух стран;

соглашения о создании узбекско-пакистанского совета экспертов, о сотрудничестве между Министерством экономики и финансов Узбекистана и Управлением по развитию малого и среднего бизнеса при Министерстве промышленности и производства Пакистана, хокимиятом города Термеза и администрацией города Пешавара, хокимиятом города Самарканда и администрацией города Исламабада, Институтом стратегических и межрегиональных исследований при Президенте Республики Узбекистан и Исламабадским институтом стратегических исследований, Ташкентским университетом востоковедения и Университетом Пешавара.

Также в рамках первого заседания Совета стратегического сотрудничества состоялась церемония присвоения Президенту Республики Узбекистан Шавкату Мирзиёеву почетных званий доктора и профессора Национального университета науки и технологий Пакистана.

В тот же день глава Узбекистана провел встречи с Главнокомандующим силами обороны – командующим сухопутными войсками Вооруженных Сил фельдмаршалом Асимом Муниром, заместителем премьер-министра, министром иностранных дел Исламской Республики Пакистан Исхаком Даром, а также принял участие в церемонии присвоения одной из улиц Исламабада названия «Ташкент», а также имени Захириддина Мухаммада Бабура вновь создаваемому парку.

