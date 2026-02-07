Глава Узбекистана завершил визит в Исламабад

НОВОСТИ В МИРЕ, 7 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил двухдневный государственный визит в Исламскую Республику Пакистан.

В заключительный день визита глава Узбекистана вместе с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом принял участие в совместном бизнес-форуме, в ходе которого представители официальных и деловых кругов обеих стран обсудили практические аспекты развития партнерства в сферах фармацевтики и медицины, легкой промышленности, горной металлургии и геологии, продовольственной безопасности, сельского хозяйства, текстильной индустрии, транспорта и логистики. По итогам форума был подписан Протокол о достигнутых договоренностях.

Также были проведены двусторонние встречи с руководителями компаний Go Group Дур Мухаммад Аюбом, Gohar Textile Гоухар Мустафой, HRL Group Захидом Рафиком, Engro Group Ахсаном Зафаром Сайедом.

Затем глава Узбекистана провел переговоры с Президентом Исламской Республики Пакистан Асифом Али Зардари в узком и расширенном форматах с участием правительственных делегаций двух стран. В торжественной обстановке глава Пакистана вручил Президенту Узбекистана Высшую награду Пакистана - орден «Нишан-е-Пакистан» (Знак Пакистана).

По завершении программы государственного визита Президент Узбекистана вылетел в Ташкент.

