11.02.2026 / 01:19 msk / 03:19 uzb
Печатная версия Печатная версия


В Узбекистане начали подготовку к празднованию 690-летия Амира Темура
08.02.2026 08:38

ТАШКЕНТ, 8 февраля. /УЗИНФОРМ/. 6 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев подписал постановление "О широком праздновании 690-летия со дня рождения великого государственного деятеля и полководца, покровителя науки, культуры и искусства Сахибкирана Амира Темура".

Документ гласит:

"

Великий государственный деятель и полководец Амир Темур – созидатель эпохи Второго Возрождения – Ренессанса Темуридов занимает особое место в развитии нашей национальной государственности и мировой истории в целом.

В годы независимости восстановлена историческая справедливость в отношении светлого имени и памяти этой выдающейся личности, которая осуждалась бывшим тоталитарным режимом. Образ Сахибкирана Амира Темура стал символом национальной государственности и служит источником духовной силы для нашего народа в процессе возрождения его самосознания, традиций и ценностей.

В городах Ташкенте, Самарканде, Шахрисабзе установлены памятники нашему великому предку, действуют Государственный музей истории Темуридов и Международный общественный фонд, учрежден орден «Амир Темур», его именем названы многие улицы и скверы в нашей стране.

Сегодня, когда наша страна вступает в новый этап национального развития — Третий Ренессанс и во всех сферах происходят коренные преобразования, в целях глубокого изучения и широкой популяризации в республике и за рубежом личности Сахибкирана Амира Темура, его роли в истории человечества и Туранской цивилизации, а также богатого и неповторимого наследия Темуридов постановляю:

I. Цель

1. Основной целью настоящего постановления является поднятие на качественно новый уровень организационно-практической, научной и духовно-просветительской работы с учетом национальной и общечеловеческой значимости эпохи Второго Ренессанса, основу которой заложил наш великий предок, ее огромной роли и влияния на воспитание молодого поколения в качестве созидателей Нового Узбекистана.

II. Организационные и практические меры

2. Одобрить предложения Академии наук, Центра исламской цивилизации в Узбекистане, Министерства высшего образования, науки и инноваций, Министерства культуры, Министерства обороны, Республиканского центра духовности и просветительства, Международного общественного фонда Амира Темура, предусматривающие:

(а) широкое празднование в текущем году 690-летия со дня рождения Сахибкирана Амира Темура;

(б) объявление ежегодно апреля месяцем Амира Темура и организацию в его рамках встреч, художественно-просветительских мероприятий в общеобразовательных школах, средних специальных, профессиональных и высших образовательных учреждениях, воинских частях и военных образовательных учреждениях, на предприятиях, в организациях и махаллях с участием ученых-темуроведов, писателей и деятелей искусства.

3. Утвердить «Дорожную карту» по системному изучению истории эпохи Темуридов и широкой популяризации научных результатов до 2030 года согласно приложению № 1, предусматривающую:

(а) проведение 9–10 апреля 2026 года в Центре исламской цивилизации в Узбекистане международной научной конференции на тему «Роль и значение Амира Темура и цивилизации Темуридов в мировой истории и культуре»;

(б) подготовку и издание серии книг, научных и научно-популярных произведений, посвященных истории эпохи Амира Темура и Темуридов, в том числе:

(i)  издание произведения «Темур тузуклари» («Уложения Темура») с научно-пояснительным текстом на персидском, арабском, китайском, английском, французском, испанском и русском языках;

(ii) создание книг-альбомов «Темурийлар даврининг 100 нодир қўлёзмаси» («100 уникальных рукописей эпохи Темуридов»), «Темурийлар даврининг 100 нодир дурдонаси» («100 уникальных художественных жемчужин эпохи Темуридов»);

(в) организацию работы по доставке в Узбекистан копий хранящихся в зарубежных государствах подлинных письменных источников, касающихся эпохи Темуридов;

(г) показ в таких зарубежных странах, как Испания, Франция, Великобритания, историко-художественных и документальных фильмов, снятых на основе проекта «Тирик тарих» («Живая история») и отражающих дипломатические и посольские связи империи Амира Темура с государствами Европы;

(д) создание электронной платформы источников эпохи Темуридов.

4. Центру исламской цивилизации в Узбекистане совместно с Академией наук, Республиканским центром духовности и просветительства, Министерством иностранных дел в целях широкой пропаганды вклада Амира Темура и Темуридов в развитие мировой цивилизации начиная с 1 марта 2026 года провести в зарубежных государствах презентации, медиамероприятия и конференции на тему «История и культурное наследие великих Темуридов» для обеспечения внедрения термина «Великие Темуриды» в качестве международного научного термина.

5. Утвердить состав Организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных 690-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура (далее – Организационный комитет), согласно приложению № 2.

6. Организационному комитету (Арипов А.):

(а) осуществлять координацию деятельности государственных органов и организаций, ответственных за проведение мероприятий, посвященных 690-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура (далее – мероприятия), оперативно решать организационные вопросы;

(б) обеспечить работу по благоустройству мест проведения мероприятий, оснащению техническим и телекоммуникационным оборудованием;

(в) обеспечить создание серии почтовых марок и конвертов, календарей и наглядных информационных средств, выпуск в обращение памятных, серебряных и золотых юбилейных монет, посвященных 690-летию со дня рождения Сахибкирана Амира Темура;

(г) координировать вопросы прибытия в Узбекистан и отбытия из страны зарубежных гостей, участвующих в мероприятиях, оформления им виз, транспортного и медицинского обслуживания;

(д) обеспечить готовность объектов на территориях проведения мероприятий и гостиничного фонда.

7. Хокимияту города Ташкента до конца 2026 года за счет дополнительных источников местного бюджета города Ташкента осуществить работы по реконструкции здания Государственного музея истории Темуридов, оснащению, цифровизации и созданию его новой экспозиции с применением самого передового опыта знаменитых музеев мира.

III. Организация, обеспечение и контроль исполнения постановления

8. Министерству иностранных дел по заявкам Академии наук обеспечить оформление в установленном порядке въездных виз в Республику Узбекистан зарубежным участникам мероприятий без взимания консульских и иных сборов, при необходимости в Международном аэропорту «Ташкент» имени И. Каримова.

9. Рекомендовать Национальной телерадиокомпании Узбекистана, Национальному информационному агентству Узбекистана, информационному агентству «Дунё», Союзу журналистов Узбекистана, Национальной медиа-ассоциации Узбекистана широко освещать мероприятия в средствах массовой информации.

10. Определить, что финансирование мер, предусмотренных настоящим постановлением, осуществляется за счет бюджетных средств, выделенных соответствующим министерствам, ведомствам и организациям, их внебюджетных средств и иных источников, не запрещенных актами законодательства.

11. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Премьер-министра Республики Узбекистан Арипова А.Н.".

УЗИНФОРМ

