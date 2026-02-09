



Погода в Узбекистане на 10 февраля



ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 9 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. По Хорезмской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.