Погода в Узбекистане на 10 февраля

Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025
|
|
|
|
|45.9% (338)
| -
|Положительно
|
|21.6% (159)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|17.7% (130)
| -
|Нейтрально
|
|6.7% (49)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|4.4% (32)
| -
|Отрицательно
|
|3.7% (27)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 735
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 10 февраля09.02.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 9 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 10 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
9 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, временами дождь. Ветер западный 3-8 м/с, возможно усиление до 12-14 м/с. Температура ночью 8-10° тепла, днем 14-16° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег), туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла. По Хорезмской области ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, местами дождь, возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 14-19° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, ночью и утром местами небольшой дождь. Местами туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Местами возможен туман. Ветер западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 2-7° тепла.