Глава Узбекистана принял делегацию АБИИ

ТАШКЕНТ, 11 февраля. /УЗИНФОРМ/. 10 февраля Президент Узбекистана Шавкат мирзиёев провел встречу с пребывающей с визитом в стране делегацией Азиатского банка инфраструктурных инвестиций во главе с его президентом Цзоу Цзяи.

В ходе аудиенции стороны обсудили вопросы расширения стратегического партнерства Узбекистана с АБИИ, возможности реализации новых совместных проектов в таких приоритетных направлениях, как поддержка частного сектора, женского и молодежного предпринимательства, подготовка и продвижение проектов государственно-частного партнерства, содействие реализации программы по сокращению бедности, развитие альтернативной энергетики, энергоэффективности, водоснабжения, социальной сферы и других.

УЗИНФОРМ