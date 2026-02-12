Глава МИД Узбекистана посетил Германию

НОВОСТИ В МИРЕ, 12 февраля. /УЗИНФОРМ/. 11 февраля глава ведомства иностранных дел Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в прошедшей в Берлине встрече федерального министра иностранных дел Германии с главами МИД стран Центральной Азии, в ходе которой были обсуждены вопросы развития многостороннего сотрудничества в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах обеспечения безопасности, энергетики, промышленности, транспорта и логистики, медицины и фармацевтики, сельского хозяйства и АПК, информационных технологий и искусственного интеллекта.

На полях переговоров глава МИД Узбекистана провел двусторонние встречи с Федеральным Президентом Германии Франком-Вальтером Штайнмайером, федеральным министром экономики и энергетики Германии Катериной Райхе, министром иностранных дел Германии Йоханном Вадефулем, специальным представителем ЕС по Центральной Азии Эдуардом Стипрайсом и выступил на бизнес-форуме «Центральная Азия – Германия».

УЗИНФОРМ