Погода в Узбекистане на 14 февраля

Погода в Узбекистане на 14 февраля13.02.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
13-14 февраля по Узбекистану временами пройдут дожди (по северу с переходом в снег), местами сильные. В предгорных и горных районах республики осадки (дождь, снег), временами сильные.
13-16 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
13-16 февраля по предгорным и горным районам республики селеопасно.
в Ташкенте:
Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман. Днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, по Устюрту 3-8° мороза, днем 5-10° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла, по пустынной зоне ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Лавиноопасно. Селеопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.