



Погода в Узбекистане на 14 февраля



ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 14 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 13-14 февраля по Узбекистану временами пройдут дожди (по северу с переходом в снег), местами сильные. В предгорных и горных районах республики осадки (дождь, снег), временами сильные. 13-16 февраля по горным районам республики лавиноопасно. 13-16 февраля по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, туман. Днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 5-7° тепла, днем 15-17° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, по Устюрту 3-8° мороза, днем 5-10° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла, по пустынной зоне ночью 3° мороза-2° тепла, днем 5-10° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и утром местами дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег), местами сильные. Лавиноопасно. Селеопасно. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла. Назад | Наверх Печать статьи