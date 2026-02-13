В Ташкенте провели узбекско-сирийский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 13 февраля. /УЗИНФОРМ/. 12 февраля в Ташкенте был проведен узбекско-сирийский бизнес-форум, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация официальных и деловых кругов Сирийской Арабской Республики.

В ходе форума были обсуждены практические аспекты развития сотрудничества двух стран в сферах экономики и торговли, инвестиций, промышленности, сельского хозяйства, фармацевтики, текстильной индустрии, электротехники, строительства и производства строительных материалов, логистики и туризма. Было предложено развивать совместную переработку и упаковку продукции, формировать устойчивые логистические каналы, проводить регулярные B2B-встречи и проработать открытие торгового дома Узбекистана в Сирии.

По итогам форума были достигнуты договоренности о расширении взаимных поставок и запуске совместных инициатив.

УЗИНФОРМ