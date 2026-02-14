



Глава МИД Узбекистана принял участие в Мюнхенской конференции



НОВОСТИ В МИРЕ, 14 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля глава ведомства внешней политики Узбекистана Бахтиер Саидов принял участие в 62-й Мюнхенской конференции по безопасности, на которой собрались представители разных регионов мира для обсуждения ключевых вопросов политики безопасности.



На полях конференции глава МИД Узбекистана провел встречи с коллегами из Грузии, Кувейта, Саудовской Аравии, США, стран ЕС, с которыми обменялся мнениями по актуальным двусторонним, региональным и глобальным вопросам, представляющим взаимный интерес.