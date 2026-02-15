Ташкент посетила делегация деловых кругов РФ

ТАШКЕНТ, 15 февраля. /УЗИНФОРМ/. 13 февраля в Ташкенте в Министерстве инвестиций, промышленности и торговли Узбекистана были проведены B2B- и B2G-переговоры с участием 10 ведущих компаний регионов Российской Федерации.

На повестку дня встречи были вынесены вопросы развития промышленной кооперации, расширения поставок продукции на рынок Узбекистана, локализации производства и запуска совместных проектов.

Российская сторона представила предложения в сферах горнодобывающей промышленности, производства строительных материалов, мебельной и других смежных отраслях.

В рамках визита также были проведены переговоры с представителями Министерства строительства и ЖКХ, Министерства горнодобывающей промышленности и геологии и ряда профильных отраслевых объединений. Стороны обсудили поставки оборудования, организацию сервисного обслуживания и реализацию совместных инвестиционных проектов, направленных на углубление партнерства и расширение промышленной кооперации.

УЗИНФОРМ