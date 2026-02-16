



Погода в Узбекистане на 17 февраля



ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 16 февраля по горным районам республики лавиноопасно. 16 февраля по предгорным и горным районам республики селеопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 15-17° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, по Устюрту до 2° мороза, днем 10-15° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, местами дождь, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, местами дождь, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. Лавиноопасно. Селеопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.