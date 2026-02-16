Погода в Узбекистане на 17 февраля

Погода в Узбекистане на 17 февраля16.02.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 17 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
16 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
16 февраля по предгорным и горным районам республики селеопасно.
в Ташкенте:
Переменная облачность, ночью и утром дождь, возможен туман. Днем без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 10-12° тепла, днем 15-17° тепла.
в Каракалпакстане и Хорезмской области
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, по Устюрту до 2° мороза, днем 10-15° тепла.
в Бухарской и Навоийской областях:
Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Местами туман. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 12-17° тепла.
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
Переменная облачность, местами дождь, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17° тепла.
в Ташкентской области:
Переменная облачность, местами дождь, туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 12-17° тепла.
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
Переменная облачность, ночью и утром возможен дождь, днем без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 7-12° тепла, днем 13-18° тепла.
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
Переменная облачность, ночью и в первой половине дня дождь. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 4-9° тепла, днем 12-17° тепла.
в горных районах Республики:
Переменная облачность, осадки (дождь, снег), местами сильные. Возможен туман. Лавиноопасно. Селеопасно. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 2° мороза-3° тепла, днем 5-10° тепла.