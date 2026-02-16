В Ташкент прибыл новый посол Армении

ТАШКЕНТ, 16 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня руководитель внешнеполитического ведомства Узбекистана Бахтиер Саидов провел встречу с прибывшим в страну для вступления в должность вновь назначенным Чрезвычайным и Полномочным Послом Армении Георгием Кочаряном.

В ходе встречи посол вручил министру копии своих верительных грамот, а также были обсуждены приоритетные вопросы развития сотрудничества двух стран.

Георгий Кочарян сменил в должности Арама Григоряна, работавшего с августа 2019 года.

