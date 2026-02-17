



Глава Узбекистана отправился в Вашингтон



НОВОСТИ В МИРЕ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. Сегодня Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев отправился с трехдневным рабочим визитом в Соединенные Штаты Америки. Поездка предпринята по приглашению главы США Дональда Трампа с целью участия в предстоящем в Вашингтоне инаугурационном заседании Совета мира в Институте мира США, который будет посвящен вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечению мира и стабильности в этом регионе. УЗИНФОРМ Назад | Наверх Печать статьи