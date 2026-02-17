В Ташкенте обсуждены вопросы развития сотрудничества Узбекистана и Швеции

ТАШКЕНТ, 17 февраля. /УЗИНФОРМ/. 16 февраля в МИД Узбекистана был проведен 4-й раунд политических консультаций между ведомствами иностранных дел Узбекистана и Швеции, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация Швеции во главе с генеральным директором по евроатлантическим вопросам и политике безопасности МИД Швеции Торбьерном Сольстремом.

В ходе переговоров были рассмотрены вопросы развития сотрудничества обеих стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах инвестиций, миграции.

УЗИНФОРМ