



Погода в Узбекистане на 19 февраля



ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 19 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 18 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 11-13° тепла, днем 23-25° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 13-18° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 20-25° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с. Температура ночью 10-15° тепла, днем 20-25° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 8-13° тепла, днем 16-21° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с. Температура ночью 2-7° тепла, днем 10-15° тепла.