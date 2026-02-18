Ташкент посетила делегация Великобритании

ТАШКЕНТ, 18 февраля. /УЗИНФОРМ/. 17 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев провел встречу с пребывающей с рабочим визитом в стране делегацией Великобритании во главе с торговым посланником Великобритании по Центральной Азии и Азербайджану лордом Джоном Олдердайсом.

В ходе аудиенции глава государства и его гость обсудили текущее состояние и перспективы развития сотрудничества двух стран в политической, торгово-экономической и культурно-гуманитарной областях, сферах энергетики, финансов, геологии, транспорта, химии, фармацевтики.

УЗИНФОРМ