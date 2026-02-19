



Глава государства поздравил верующих



ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман Рамазан-хайит. В поздравлении говорится: "Дорогие соотечественники!



Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш народ с наступлением священного месяца Рамазан, являющегося воплощением добра, милосердия и душевной щедрости.



Безусловно, в эти благословенные дни все мы благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом вновь встречаем Рамазан в обстановке мира, сплоченности и согласия.



В целях достойного проведения этого месяца, имеющего особое значение в общественной и духовной жизни нашего народа, призывающего человека к благим деяниям, и в этом году в стране осуществляется большая подготовительная работа. В частности, жители махаллей, представители общественности уделяют большое внимание благоустройству жилых массивов, мечетей и медресе, посещению пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, проявлению заботы и уважения к соседям, родственникам, организованному проведению мероприятий, связанных с месяцем Рамазан.



Несомненно, все это служит укреплению нашего бесценного богатства – атмосферы мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности, основанных на принципах гуманизма, развитию нашей страны, повышению благосостояния населения.



Действительно, такие уникальные особенности месяца Рамазан, его высокое духовно-нравственное значение ярко проявляются именно в подобных благородных делах.



Говоря об этом, уместно отметить, что в Узбекистане в последние годы обеспечение чести и достоинства человека, его прав и законных интересов, утверждение социальной справедливости подняты на уровень государственной политики, и реализуемые на этой основе широкомасштабные реформы кардинально меняют жизнь нашего народа.



Эти благие устремления определяют суть и содержание объявленного в стране Года развития махалли и всего общества и начатой нами в этом направлении соответствующей практической работы.



Махалля является основой нашего общества. Поэтому если будет развиваться махалля, развиваться будет и все общество. Успехи и благополучие нашего общества неразрывно связаны с прогрессом и процветанием махаллей.



Дорогие друзья!



В эти благословенные дни важнейшим долгом и честью для всех нас является почитание памяти предков, продолжение их добрых и благородных традиций и начинаний.



Как всем вам хорошо известно, в последние годы в стране осуществляется значительная работа по благоустройству мест поклонения нашим выдающимся мыслителям, внесшим неоценимый вклад в развитие религии и культуры ислама, восстановлению и изучению, а также широкой популяризации их научного наследия, особенно среди молодежи.



Хочу с гордостью подчеркнуть, что благодаря целеустремленности и энергии нашего народа, приверженного славным традициям великих предков, на основе уникальных архитектурных проектов завершены работы по возведению в Ташкенте – Центра исламской цивилизации, а в Самарканде – комплекса Имама Бухари.



В дни священного Рамазана мы намерены с участием уважаемых улемов, представителей научной и творческой интеллигенции, широкой общественности провести на территории этих уникальных центров духовности благотворительные мероприятия в память о наших выдающихся мыслителях и церемонии открытия этих великолепных комплексов.



К сожалению, в настоящее время в разных регионах мира продолжаются войны и конфликты. В этот светлый месяц, когда находят воплощение чистые помыслы и благие устремления, мы всем сердцем желаем, чтобы прекратились все распри и противостояния, утвердились мир, взаимное доверие и сотрудничество.



Пользуясь случаем, выражаю также искренние поздравления и добрые пожелания нашим соотечественникам, находящимся в зарубежных странах, всей мусульманской умме.



Уважаемые соотечественники!



Еще раз поздравляю вас с началом священного Рамазана – месяца мира, добра и милосердия.



В эти радостные дни желаю всем вам здоровья, семейного счастья и благополучия.



Пусть Всевышний всегда оберегает нашу Родину и народ, исполнятся все наши добрые надежды и пожелания!"