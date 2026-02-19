advertisement club_uz conditions culturallife elections_law_uz elections_uz_2009 investigation_market_tashkent law_uz main_news ministersuz new_tashkent_2200 religion rules uzbekistan vuz_uz wap 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 01 poll poll tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world tashkent andizhanskaya buharskaya ferganskaya dzhizakskaya namanganskaya navoiyskaya kashkadaryinskaya samarkandskaya syrdaryinskaya surkhandaryinskaya tashkentskaya khorezmskaya karakalpakstan world
20.02.2026 / 17:44 msk / 19:44 uzb
Глава государства поздравил верующих
19.02.2026 05:01

ТАШКЕНТ, 19 февраля. /УЗИНФОРМ/. Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев обратился к гражданам страны с поздравлениями по случаю наступления священного для всех мусульман Рамазан-хайит.

В поздравлении говорится:

"Дорогие соотечественники! 

Искренне, от всего сердца поздравляю вас, весь наш народ с наступлением священного месяца Рамазан, являющегося воплощением добра, милосердия и душевной щедрости.

Безусловно, в эти благословенные дни все мы благодарим Всевышнего за то, что вместе с нашим народом вновь встречаем Рамазан в обстановке мира, сплоченности и согласия.

В целях достойного проведения этого месяца, имеющего особое значение в общественной и духовной жизни нашего народа, призывающего человека к благим деяниям, и в этом году в стране осуществляется большая подготовительная работа. В частности, жители махаллей, представители общественности уделяют большое внимание благоустройству жилых массивов, мечетей и медресе, посещению пожилых людей и тех, кто нуждается в помощи, проявлению заботы и уважения к соседям, родственникам, организованному проведению мероприятий, связанных с месяцем Рамазан.

Несомненно, все это служит укреплению нашего бесценного богатства – атмосферы мира и спокойствия, межнационального согласия и религиозной толерантности, основанных на принципах гуманизма, развитию нашей страны, повышению благосостояния населения.

Действительно, такие уникальные особенности месяца Рамазан, его высокое духовно-нравственное значение ярко проявляются именно в подобных благородных делах.

Говоря об этом, уместно отметить, что в Узбекистане в последние годы обеспечение чести и достоинства человека, его прав и законных интересов, утверждение социальной справедливости подняты на уровень государственной политики, и реализуемые на этой основе широкомасштабные реформы кардинально меняют жизнь нашего народа.

Эти благие устремления определяют суть и содержание объявленного в стране Года развития махалли и всего общества и начатой нами в этом направлении соответствующей практической работы.

Махалля является основой нашего общества. Поэтому если будет развиваться махалля, развиваться будет и все общество. Успехи и благополучие нашего общества неразрывно связаны с прогрессом и процветанием махаллей.

Дорогие друзья!

В эти благословенные дни важнейшим долгом и честью для всех нас является почитание памяти предков, продолжение их добрых и благородных традиций и начинаний.

Как всем вам хорошо известно, в последние годы в стране осуществляется значительная работа по благоустройству мест поклонения нашим выдающимся мыслителям, внесшим неоценимый вклад в развитие религии и культуры ислама, восстановлению и изучению, а также широкой популяризации их научного наследия, особенно среди молодежи.

Хочу с гордостью подчеркнуть, что благодаря целеустремленности и энергии нашего народа, приверженного славным традициям великих предков, на основе уникальных архитектурных проектов завершены работы по возведению в Ташкенте – Центра исламской цивилизации, а в Самарканде – комплекса Имама Бухари.

В дни священного Рамазана мы намерены с участием уважаемых улемов, представителей научной и творческой интеллигенции, широкой общественности провести на территории этих уникальных центров духовности благотворительные мероприятия в память о наших выдающихся мыслителях и церемонии открытия этих великолепных комплексов.

К сожалению, в настоящее время в разных регионах мира продолжаются войны и конфликты. В этот светлый месяц, когда находят воплощение чистые помыслы и благие устремления, мы всем сердцем желаем, чтобы прекратились все распри и противостояния, утвердились мир, взаимное доверие и сотрудничество.

Пользуясь случаем, выражаю также искренние поздравления и добрые пожелания нашим соотечественникам, находящимся в зарубежных странах, всей мусульманской умме.

Уважаемые соотечественники!

Еще раз поздравляю вас с началом священного Рамазана – месяца мира, добра и милосердия.

В эти радостные дни желаю всем вам здоровья, семейного счастья и благополучия.

Пусть Всевышний всегда оберегает нашу Родину и народ, исполнятся все наши добрые надежды и пожелания!"

УЗИНФОРМ

