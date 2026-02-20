Подведены итоги визита главы Узбекистана в Вашингтон

НОВОСТИ В МИРЕ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, предпринятый по приглашению Президента США Дональда Трампа.

В рамках пребывания в Вашингтоне глава Узбекистана наряду с зарубежными коллегами принял участие в инаугурационном заседании Совета мира, которое было посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.

В выступлении главы Узбекистана на заседании говорилось:

"Уважаемый Президент Трамп,



Ваши Превосходительства!



Позвольте выразить искреннюю признательность Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу за созыв инаугурационного заседания Совета.



Несомненно, сегодняшний саммит – это результат политической воли и прагматизма Президента Трампа.



Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира и твёрдо заявил о намерении принять практическое участие в её успешной реализации.



Убежден, что работа Совета позволит сформировать благоприятную обстановку для экономического и социального восстановления Сектора Газа. При этом любой механизм внешнего управления непременно должен опираться на внутреннюю поддержку населения Сектора.



Скоординированные усилия всех сторон позволят обеспечить устойчивость постконфликтного процесса и создание условий для скорейшего восстановления Газы.



Подчеркну, что Узбекистан готов внести посильный вклад в возведение здесь жилых домов, детских садов, школ и больниц.



Уважаемые друзья!



Символично, что нынешний саммит проходит в Институте мира имени Дональда Трампа.



Наша встреча является ярким проявлением международной солидарности, миротворчества и общего стремления к улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Мы должны использовать эту историческую возможность для построения Новой Газы – с процветающей экономикой и достойными условиями жизни для её населения.



Благодарю за внимание."

По итогам заседания была подписана Декларация о поддержке деятельности Совета мира.

Также глава Узбекистана провел встречи с министром торговли США Говардом Латником, президентом и председателем Эксимбанка Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития США (DFC) Бэном Блэком, торговым представителем США Джеймисоном Гриром, а также принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов и презентации совместных проектов.

УЗИНФОРМ