Подведены итоги визита главы Узбекистана в Вашингтон

Подведены итоги визита главы Узбекистана в Вашингтон20.02.2026 08:30
НОВОСТИ В МИРЕ, 20 февраля. /УЗИНФОРМ/. 19 февраля Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев завершил рабочий визит в Соединенные Штаты Америки, предпринятый по приглашению Президента США Дональда Трампа.
В рамках пребывания в Вашингтоне глава Узбекистана наряду с зарубежными коллегами принял участие в инаугурационном заседании Совета мира, которое было посвящено вопросам восстановления и оказания гуманитарной помощи сектору Газа, обеспечения мира и стабильности в этом регионе.
В выступлении главы Узбекистана на заседании говорилось:
"Уважаемый Президент Трамп,
Ваши Превосходительства!
Позвольте выразить искреннюю признательность Президенту Соединённых Штатов Америки Дональду Трампу за созыв инаугурационного заседания Совета.
Несомненно, сегодняшний саммит – это результат политической воли и прагматизма Президента Трампа.
Узбекистан поддержал миротворческую инициативу о создании Совета мира и твёрдо заявил о намерении принять практическое участие в её успешной реализации.
Убежден, что работа Совета позволит сформировать благоприятную обстановку для экономического и социального восстановления Сектора Газа. При этом любой механизм внешнего управления непременно должен опираться на внутреннюю поддержку населения Сектора.
Скоординированные усилия всех сторон позволят обеспечить устойчивость постконфликтного процесса и создание условий для скорейшего восстановления Газы.
Подчеркну, что Узбекистан готов внести посильный вклад в возведение здесь жилых домов, детских садов, школ и больниц.
Уважаемые друзья!
Символично, что нынешний саммит проходит в Институте мира имени Дональда Трампа.
Наша встреча является ярким проявлением международной солидарности, миротворчества и общего стремления к улучшению ситуации на Ближнем Востоке. Мы должны использовать эту историческую возможность для построения Новой Газы – с процветающей экономикой и достойными условиями жизни для её населения.
Благодарю за внимание."
По итогам заседания была подписана Декларация о поддержке деятельности Совета мира.
Также глава Узбекистана провел встречи с министром торговли США Говардом Латником, президентом и председателем Эксимбанка Джоном Йовановичем и главным исполнительным директором Корпорации международного финансового развития США (DFC) Бэном Блэком, торговым представителем США Джеймисоном Гриром, а также принял участие в церемонии подписания ряда двусторонних документов и презентации совместных проектов.
УЗИНФОРМ