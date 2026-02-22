В Ташкенте провели узбекско-сербский бизнес-форум

ТАШКЕНТ, 22 февраля. /УЗИНФОРМ/. 20 февраля в столице Узбекистана был проведен узбекско-сербский бизнес-форум, для участия в котором в страну прибыла с визитом делегация официальных и деловых кругов Сербии во главе с заместителем премьер-министра, министром экономики Адрианой Месарович.

В ходе переговоров были обсуждены вопросы развития сотрудничества двух стран в сферах торговли и экономики, инвестиций, химической промышленности, текстильной индустрии, сельского хозяйства, фармацевтики, строительства, энергетики, информационных технологий.

УЗИНФОРМ