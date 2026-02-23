



Погода в Узбекистане на 24 февраля



ТАШКЕНТ, 23 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 24 февраля, погода по прогнозам синоптиков: в Ташкенте : Переменная облачность, во второй половине дня возможен небольшой дождь. Ветер восточный 3-8 м/с. Температура ночью 4-6° тепла, днем 14-16° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 13-18 м/с, с пыльным позёмком. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 2-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Ташкентской области местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков, лишь по Ташкентской области местами дождь. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 13-18° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Ветер восточный 7-12 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 3-8° тепла. Назад | Наверх Печать статьи