



Погода в Узбекистане на 25 февраля



ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 февраля, погода по прогнозам синоптиков: 24-25 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей, 26-27 февраля по горным районам республики лавиноопасно. в Ташкенте : Переменная облачность, без осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22° тепла. в Каракалпакстане и Хорезмской области

Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла, по Устюрту ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. По Хорезмской области температура ночью и днем 2-7° тепла. в Бухарской и Навоийской областях:

Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла, по пустынной зоне Навоийской области ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла. в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла. в Ташкентской области:

Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла. в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:

Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла. в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:

Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла. в горных районах Республики:

Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.