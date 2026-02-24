Погода в Узбекистане на 25 февраля

Как вы оцениваете итоги прошедшего в Вашингтоне 10-го саммита «Центральная Азия + США»?
Голосование проводилось 10.11.2025 - 30.11.2025
Архив голосований
|
|
|
|
|45.9% (338)
| -
|Положительно
|
|21.6% (159)
| -
|Более положительно, чем отрицательно
|
|17.7% (130)
| -
|Нейтрально
|
|6.7% (49)
| -
|Более отрицательно, чем положительно
|
|4.4% (32)
| -
|Отрицательно
|
|3.7% (27)
| -
|Затрудняюсь ответить
|голосов 735
| всего 100%
Погода в Узбекистане на 25 февраля24.02.2026 11:23
ТАШКЕНТ, 24 февраля. /УЗИНФОРМ/. Как сообщает Центр гидрометеорологической службы при Кабинете Министров Республики Узбекистан (Узгидромет), завтра, 25 февраля, погода по прогнозам синоптиков:
24-25 февраля по горным районам Ташкентской и Наманганской областей, 26-27 февраля по горным районам республики лавиноопасно.
|в Ташкенте:
|
|
|Переменная облачность, без осадков, лишь вечером возможен небольшой дождь. Ветер восточный с переходом на западный 3-8 м/с, возможно усиление до 10-12 м/с. Температура ночью 7-9° тепла, днем 20-22° тепла.
|
в Каракалпакстане и Хорезмской области
|
|
|
Переменная облачность, местами осадки (дождь, снег). Ветер западный 7-12 м/с. Температура ночью 3° мороза-2° тепла, днем 0-5° тепла, по Устюрту ночью 3-8° мороза, днем 3° мороза-2° тепла. По Хорезмской области температура ночью и днем 2-7° тепла.
|
в Бухарской и Навоийской областях:
|
|
Переменная облачность, местами дождь. Ветер западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-25 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 15-20° тепла, по пустынной зоне Навоийской области ночью 2° мороза-3° тепла, днем 7-12° тепла.
|
в Джизакской, Самаркандской и Сырдарьинской областях:
|
|
|Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.
|
в Ташкентской области:
|
|
|Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру местами дождь. Возможен туман. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 5-10° тепла, днем 18-23° тепла.
|
в Кашкадарьинской и Сурхандарьинской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков, лишь к вечеру местами дождь. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами усиление до 13-18 м/с, в отдельных районах возможны порывы до 20-23 м/с, с пыльным поземком. Температура ночью 7-12° тепла, днем 21-26° тепла.
|
в Андижанской, Наманганской и Ферганской областях:
|
|
|
Переменная облачность, без осадков. Местами возможен туман. Ветер восточный 5-10 м/с. Температура ночью 3-8° тепла, днем 15-20° тепла.
|
в горных районах Республики:
|
|
|Переменная облачность, временами осадки (дождь, снег). Местами возможен туман. Лавиноопасно. Ветер восточный с переходом на западный 7-12 м/с, местами возможно усиление до 15-20 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 8-13° тепла.